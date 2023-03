Korfballende broer en zus uit Eindhoven zijn elkaars concurrenten: ‘Wat als ze elkaar in de finale tegenkomen? Wat moet ik dan?’

Terwijl Dalto uit Driebergen in de hal van DSC een fles champagne ontkurkt, kijkt Daan van Montfort toe. ,,Nog één reguliere pot te gaan”, zegt hij. ,,En dan beginnen de play-offs. We hebben deze avond tactisch niet alles laten zien. Dat bewaren we nog even.” Lotte hoort er wat later van. ,,Jaja”, zegt ze met een grijns, ,,onze Daan kan het mooi brengen.”

Ze zijn geboren en getogen in Eindhoven, opgegroeid bij DSC. Hij is verknocht aan deze club, zij stapte vier jaar terug over naar Dalto. ,,Ik heb 17 jaar voor DSC gespeeld”, zegt Lotte. ,,Je kent iedereen, iedereen kent jou. DSC’ers vragen me wanneer ik terugkom. Zeg nooit nooit.”

En dan de wedstrijd. Geen moment bestaat er een verschil van meer dan twee doelpunten. Bij de rust leidt DSC met 12-10. Verfrissend is het respect van spelers voor elkaar en voor de arbitrage. Dat lijkt door te werken. De bomvolle tribunes worden bevolkt door supporters van DSC en Dalto. Er valt geen wanklank te bespeuren.

De ouders van Lotte en Daan zijn aanwezig. ,,Moeilijk”, zegt moeder. ,,Ik heb veertig jaar bij DSC gespeeld, dus ik hoop dat mijn club wint. Maar ja, mijn dochter speelt voor de tegenpartij.”

Er staat nauwelijks druk op de wedstrijd. Beide ploegen hebben al voor aanvang de play-offs veiliggesteld. Daarin zal de nummer een van de reguliere competitie spelen tegen de nummer vier. De nummers twee en drie ontmoeten elkaar ook in een best of three. ,,De winnaars daarvan treffen elkaar in de finale”, zegt Daan. ,,Die finale gaat over één wedstrijd. De winnaar promoveert naar de Korfbal League.”

Het is beide Van Montforts er veel aan gelegen om de hoogste korfbalklasse van Nederland te bereiken. ,,Maar alleen als speler van DSC”, aldus Daan. ,,Dat gaat ook nooit veranderen. Lotte is wat ambitieuzer.” Zijn zus lacht. ,,Ik heb er meer voor over”, zegt ze. ,,Daan doet er net zo veel voor, maar ik laat er meer voor. Daan gaat los na een wedstrijd, hij is van: lang leve de lol. Ik houd me rustig tijdens het seizoen. Daan zit bij DSC op zijn plek, wanneer ik ergens anders meer mogelijkheden zie, stap ik over. Hij wil enkel met DSC hogerop, ik wil gewoon hogerop.”

Daan is geen basisspeler. Hij komt deze avond pas laat in de tweede helft aan spelen toe. Hij scoort twee keer, maar het is niet genoeg. Dalto gaat iets beter om met de kansen: 21-22. ,,Ik houd mijn hart vast”, zegt moeder. ,,Wat als ze elkaar in de finale tegenkomen? Wat moet ik dan?” Haar kinderen bezitten talent. Daan werd ooit geselecteerd voor Oranje onder 17. ,,Het mooiste moment uit mijn korfballoopbaan”, zegt hij. Zijn zus won zelfs het WK voor spelers onder 19. ,,Een prachtige ervaring”, aldus Lotte. ,,Maar mijn mooiste moment moet nog komen. Over een aantal weken, wanneer we promoveren naar de Korfbal League.”