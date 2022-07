Kreeg zanger Leo Rommerts in 1955 de kinderen van de Margeritaschool in Eindhoven aan het dansen?

UIT DE OUDE DOOSEINDHOVEN - Mooi zijn de blikken van de meisjes op de eerste rij. Het linkermeisje kijkt bijna verliefd terwijl het meisje ernaast wat verveeld lijkt. Daarnaast ongetwijfeld de pretletter van de klas. Het zijn kinderen van de Margeritaschool in Eindhoven. Een foto genomen in 1955 tijdens een optreden van Leo Rommerts. Wie ziet zichzelf terug op de foto of kent andere leerlingen? En wie heeft nog verhalen over de school of Leo Rommerts? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Volledig scherm Optreden van de Handy Boys bij een bijeenkomst van de Katholieke Arbeidersjeugd. © Frans van Mierlo

,,We speelden op dezelfde muziekinstallatie als The Beatles en de Rolling Stones.” Wim Saris (80) uit Helmond weet nog dat hij met de andere bandleden van The Victoms naar Den Haag toog. Naar muziekhandel Servaas waar de door hem begeerde installatie van Vox een dag eerder was gearriveerd.

Verbaasde blikken

,,Toen we binnenkwamen zaten George Kooymans en Rinus Gerritsen van Golden Earring er wat mee te spelen. Na een half uur zegt de eigenaar: jongens jullie moeten stoppen want het is verkocht. We hebben het hele zooitje meegenomen en ik kan me de verbaasde blikken nog steeds herinneren.”

Dertigduizend gulden kostte de installatie volgens Saris. ,,We hebben ons toen allemaal flink in de schulden gestoken maar hadden een volle agenda. Dat kwam dus wel goed.”

Handy Boys werden The Victoms

De foto in de krant van vorige week is een paar jaar eerder genomen tijdens het allereerste optreden in 1961. Met Saris achter de microfoon. The Victoms heette toen nog de Handy Boys. Vernoemd naar het liedje Handy Man van Jimmy Jones. De naam is na een jaar of drie veranderd toen de samenstelling van de band anders werd. ,,Onze drummer was uit de groep gezet omdat die regelmatig beschonken achter de drums zat.”

Maar het allereerste optreden van de Handy Boys was dus tijdens een amusementsavond in Mierlo-Hout. In zaal Unitas waar toen ook een bijeenkomst van de Katholieke Arbeidersjeugd was. Saris: ,,We mochten in de pauze vijf of zes liedjes spelen. Ik herinner me Lucille van Little Richard nog.”

Plezier in zingen weg

Na de Handy Boys zong de Helmonder nog jaren voor The Victoms. ,,Na een ruzie eind 1968 ben ik uit de groep gestapt. Ik heb daarna nog wel eens gezongen maar altijd met tegenzin. Het plezier was weg.”

Tijdens het optreden van de Handy Boys was er in dezelfde zaal dus ook een bijeenkomst van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ). Volgens Jan van de Ven uit Wintelre een organisatie die jongeren hielp om hun vrije tijd zinvol te besteden. ,,Laten zien dat er meer was dan biljarten en voetballen.”

Zwarte drop en bier

Van de Ven kwam dankzij de KAJ in schouwburgen en op culturele avonden. ,,Ik koester de herinneringen. Het was een tijd dat jongeren in gesprekken en een zinnige tijdsbesteding het echte leven leerden kennen. Als ik dan naar de huidige jeugd kijk heb ik wel eens medelijden. Mijn tijd was er een van kauwgomballen, zwarte drop en bier drinken. Beter dan de verleidingen van nu.”