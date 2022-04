Kruip-door-sluip-door op het schoolplein: uitdagend voor leerlingen en voor de wijk

EINDHOVEN - Met het verstopspelletje Tien tellen in de rimboe laten leerlingen van Saltoschool De Hobbitstee zien hoe leuk een groen schoolplein is. Scholen die dat ook willen kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij de gemeente. Die heeft er acht ton voor uitgetrokken.

Groenblauwe schoolpleinen worden ze genoemd. Groen vanwege de planten, bomen en struiken die in de plaats komen van stenen. Blauw, omdat al dat groen water vasthoudt in de bodem en dat anders via de afwatering zo de Noordzee instroomt. Een natuurlijke omgeving met speeltoestellen van natuurlijk materiaal prikkelt de fantasie, stimuleert bewegen en leert de kinderen bewuster met de natuur om te gaan.

Plein ook voor de wijk

Alle scholen in Eindhoven kunnen een plan indienen en subsidie aanvragen. De enige voorwaarde is dat het plein open blijft tot 20.00 uur, zodat kinderen uit de wijk er ook gebruik van kunnen maken. Ook moet het plein voor minstens de helft onverhard zijn. Met de acht ton kan de gemeente ongeveer de helft van de scholen tegemoet komen. Het is wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Quote Met alle wensen is rekening gehouden, alleen de kabelbaan is gesneuveld. Ilse Potjewijd, Directrice De Hobbitstee

De wethouders Rik Thijs en Stijn Steenbakkers met onder andere de portefeuilles Klimaat en Sport namen donderdag een kijkje bij De Hobbitstee. Drie jaar geleden is daar aan de voorkant een heuse groene speeloase gemaakt. Met heuveltjes, een insectenhotel, grintpaden, veel planten en bomen, moestuintjes, speeltoestellen en een buitenklas. Directrice Ilse Potjewijd: ,,De leerlingenraad heeft alle kinderen gevraagd wat ze wilden en met alle wensen is rekening gehouden. Alleen de kabelbaan is gesneuveld.” Potjewijd ziet dat de leerlingen met het kruip-door-sluip-door-parcours meer uitgedaagd worden en anders gaan bewegen. ,,Ze maken hun eigen spel.”

Scholen stimuleren

De Hobbitstee heeft het plein met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en eigen geld gefinancierd. Dat kwam op ruim 50.000 euro. Nu stelt de gemeente voor twintig scholen 40.000 per school ter beschikking. 450.000 euro zijn in de begroting opgenomen voor groene schoolpleinen, 350.000 euro komt van het rijk via de Regeling Sportakkoord en gezonde leefstijl. Daarnaast trekt de gemeente nog 50.000 euro uit voor een begeleider die de scholen ondersteunt bij het maken en uitvoeren van hun plan.

,,We stimuleren scholen zo om de stap te maken naar een gezondere leefomgeving”, zegt Thijs, voordat hij samen met Steenbakkers spelletjes uitdeelt. Ze worden uitgedaagd mee te spelen en volgens de leerlingen redden beide wethouders zich prima tien tellen in de rimboe.