Kruip in de huid van iemand met dementie

Dutch Design WeekEINDHOVEN - Meer begrip kweken voor mensen met dementie. Dat is het doel van afstudeerproject ‘House of Memories’, tijdens de DDW te zien in De Kazerne. Kruip in de huid van iemand met dementie, óf die van een mantelzorger.