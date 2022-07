Kunst als verbindend middel bij woonzorgcentrum De Horst/Kronehoef

Al langer leefde bij De Horst/Kronehoef het plan iets neer te zetten waar iedereen in de omgeving iets aan heeft. ,,Daarmee wilden we een ontmoetingsplek creëren, maar er tegelijkertijd ook de vervelende coronaperiode mee afsluiten”, zegt Angela Wellink. ,,In die tijd konden bewoners, buurtgenoten, medewerkers en bezoekers elkaar immers niet meer ontmoeten. Terwijl in dit zorgcentrum saamhorigheid juist heel belangrijk is.”

Community art

Nadat het jarige Eindhovense bouwbedrijf Hurks eind vorig jaar had toegezegd te willen bijdragen aan het initiatief kon een begin gemaakt worden met de concrete uitwerking van het plan. Angela Wellink: ,,En nadat ook Wooninc, de gemeente en natuurlijk ook Vitalis zelf met concrete steun kwamen hebben we contact gezocht met de Eindhovense kunstenares Lennie van Vugt en hebben we de werkgroep Community Art opgestart waarin vrijwilligers, bewoners, buurtgenoten en leerlingen groep 7 van basisschool Atalanta een half jaar lang hebben samengewerkt.”

Quote Water is de bron van ons bestaan en verbindt ons zelf, elkaar en hele continen­ten Angela Wellink, Vitalis De Horst/Kronehoef

Er is gekozen voor een kunstwerk waarbij water en cortenstaal centrale plaatsen innemen. ,,Omdat water de bron is van ons bestaan en onszelf, elkaar en hele continenten met elkaar verbindt”, zo zegt Wellink.

Schoolkinderen maakten symbolen

Centraal element is een ‘boom’ waarin de leerlingen van Atalanta allerlei symbolen hebben verwerkt. Er omheen staan twee fonteinen en bankjes waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe initiatieven in gang kunnen zetten. ,,Daarom hebben we er bijvoorbeeld ook zes zuilen geplaatst waarop momenteel een gedicht van stadsdichter Merel Morre is geplaatst, maar waarvan het nadrukkelijk de bedoeling is dat die een podium gaan vormen voor steeds wisselende creatieve uitingen van bewoners en omwonenden, kinderen en kunstenaars. Een verhaal, een gedicht, een tekening, eigenlijk kan dat van alles zijn. Zo willen we de onderlinge verbondenheid blijvend in beweging houden.”

Volledig scherm Het kunstwerk 'Bron van Verbinding' is donderdag onthuld. © Juan Vrijdag / DCI Media