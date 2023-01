Kwetsbare Eindhovense (56) met kilo's drugs in huis hoeft niet terug de cel in

In totaal zes kilo had de Eindhovense (56) in huis. Cocaïne, xtc, ghb, van alles. Ze bewaarde het spul en verstuurde zendingen naar het buitenland in enveloppen waar iemand anders al een adres op had gezet. Die iemand anders had haar hiervoor gevraagd. Zelf was de vrouw in die tijd verslaafd.