Laat de bomen maar zwijgen en dat ‘t gras niets verteld en de wind moet ook maar niet zingen

Honderden miljoenen naar regionale hightech; duizenden banen erbij in Zuid­oost-Bra­bant

EINDHOVEN - Kassa voor de hightech-regio. Vele honderden miljoenen euro’s steken overheid, universiteiten en bedrijven de komende jaren in de hightechindustrie in Zuidoost-Brabant. Dat betekent voor jaren werkgelegenheid voor duizenden mensen in de regio.

6:00