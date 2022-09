Lagere straf voor opa die ‘zich liet gaan’ bij ‘educatieve spelletjes’ met kleindochter

Jongen (17) uit Waalre aangehou­den voor zware mishande­ling van Eindho­venaar

WAALRE / EINDHOVEN - Een 17-jarige jongen uit Waalre is dinsdagmiddag aangehouden in verband met de zware mishandeling van een 37-jarige Eindhovenaar. Die vond anderhalve week geleden plaats op het Catharinaplein in Eindhoven. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.

13 september