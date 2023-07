Een BIJzonder leuk uitje: bezoek een Eindhovense imker tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen 2023

Ellis Jeurissen stopt als directeur van GGD Bra­bant-Zuid­oost

EINDHOVEN - Ellis Jeurissen neemt na zes jaar afscheid als directeur Publieke Gezondheid van GGD Brabant-Zuidoost. Jeurissen stapt over naar de jeugdzorg en start 1 september als operationeel directeur bij De Mutsaersstichting in Venlo. Directeur Thieu Smeets neemt per 12 juli het stokje over.