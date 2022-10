Lasers tegen voedselverspilling; investeerders zien heil in techniek van InPhocal uit Eindhoven

Groenbak in de winter voortaan nog maar eens per maand geleegd, proef volgens Eindhoven een succes

EINDHOVEN - Gft-afval wordt in de wintermaanden in Eindhoven voortaan nog maar een keer in de vier weken opgehaald. Volgens de gemeente blijkt uit een proef dat dit genoeg is. Het levert een besparing van bijna 82.000 euro op, waardoor ook de Eindhovenaar profiteert.

19 oktober