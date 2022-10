Leendse slagwerkers opnieuw ‘goed van slag’

Wie was in 1960 de beste hockeyster van Hockey Club Eindhoven?

EINDHOVEN - Een elftal hockeydames in Eindhoven in 1960. Het zou hier gaan om een elftal van Hockey Club Eindhoven dat speelde op Tegenbosch. Wie weet er meer? Over de speelsters en over de club? En behaalden de dames dat jaar nog wat successen? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl

29 oktober