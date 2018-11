Leerling van school gestuurd om digitaal pesten leraren

De school had een vermoeden welke leerlingen achter het account zaten en is met hen in gesprek gegaan. Een aantal leerlingen gaf toe dat zij erbij betrokken waren en heeft een korte schorsing gekregen. Eén leerling bleef volgens Sporken hardnekkig volhouden er niets mee te maken te hebben. „We hebben hem in het vooruitzicht gesteld dat hij verwijderd zou worden als we bewijsmateriaal hadden. En dat is ook gebeurd.”



De school gaat komende week naar leerlingen communiceren hoe ze met meme-accounts omgaat. „Zolang het grappig blijft, moeten we leerlingen ruimte geven. Ze zijn in ontwikkeling. Maar als het beledigend wordt, gaan ze een grens over.”