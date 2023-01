Leonne Cuppen stopt met Yksi Expo

EINDHOVEN - Leonne Cuppen heeft afscheid genomen van Yksi Expo, dat zij 31 jaar geleden oprichtte. Stichting We Are, een groep jonge ontwerpers, vestigt zich nu in het pand op Strijp-S. Zij gaan de ruimte gebruiken voor werkplaatsen, een café-restaurant en designshop, evenementen en tentoonstellingen.

Cuppen zet zich al ruim dertig jaar in voor de ontwikkeling van het designveld in Eindhoven. Samen met Kees Heurkens en Eduard Sweep, met wie ze studeerde aan de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven (nu de Design Academy), startte ze in 1991 het bureau Yksi Ontwerp. Naast dat ontwerpbureau richtten zij ook Yksi Expo op, een platform waar ontwerpers hun werk konden laten zien en verkopen.

Sinds 2011 is Yksi Expo gevestigd in de Apparatenfabriek op Strijp-S. In 2016 werd de organisatie in tweeën gedeeld: Yksi Ontwerp kwam onder leiding van Heurkens en Sweep, terwijl Cuppen zich richtte op de winkel en de expositieruimte. Onder de vlag van Yksi Connect zette Cuppen zich tevens in om verbindingen te leggen tussen jonge ontwerpers, het bedrijfsleven en de maakindustrie.

Waardevolle bijdrage

Hoewel Yksi Expo aan de Torenallee verdwijnt, blijft Cuppen met haar bedrijf Yksi Connect actief in de designwereld. ,,Ik kan me nu volledig concentreren op dat wat ik het liefste doe: jonge ontwerpers coachen, en ontwerpers in contact brengen met bedrijven. Vaak draaien projecten die ik doe om circulair en duurzaam ontwerp. Ik wil laten zien dat ontwerpers dankzij hun creativiteit een waardevolle bijdrage leveren bij het aangaan van maatschappelijke vraagstukken.”