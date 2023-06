Leven voor de kunst of voor je kind: aangrijpend theater over Eindhovense Brammetje Cox

Defensie vervangt Na­vo-lei­ding tussen Den Bosch en Best: onder natuurge­bied de Moerputten door

DEN BOSCH/VLIJMEN - In etappes vervangt Defensie een deel van de zeventig jaar oude kerosineleiding die dwars door Nederland onder de grond ligt. Over een paar jaar volgt een kwetsbaar stukje: natuurgebied de Moerputten in Den Bosch.