Lintje voor ‘Mister Mensfort’ Jan van Peer; al 25 jaar korte lijntjes en lange speeches

Na oefenen met stress klaar voor de eindexa­mens: ‘Gelukkig weer in hun vertrouwde eigen aula’

EINDHOVEN / HELMOND - ,,We zijn erg blij dat het weer hier kan.” Vorig jaar zaten ze nog op flinke afstand van elkaar in een grote sporthal in de stad, vanaf donderdag doen de ruim tweehonderd leerlingen van het Jan van Brabant College in Helmond weer eindexamen in hun eigen aula.

12 mei