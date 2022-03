Litouwer (43) vlucht in gestolen auto voor politie in Eindhoven, agent kan ternauwernood aan de kant springen

Schrijf­ster Eva Posthuma de Boer vertelt over nieuwe roman bij boekhandel Van Piere in Eindhoven

EINDHOVEN - Schrijfster Eva Posthuma de Boer is zaterdagmiddag 26 maart te gast bij boekhandel Van Piere in Eindhoven. Zij wordt onder meer geïnterviewd over haar nieuwe roman ‘De hand van Mustang Sally’.

25 maart