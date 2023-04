LIVE | Koningsdag 2023 Zuidoost-Brabant: volle bussen vanuit de dorpen naar Eindhoven

Een gastheer, een dorpshuis­op­rich­ter en een ‘wikiman’: Oran­je-Nas­sau Orde heeft er drie Leden bij in Gel­drop-Mier­lo

GELDROP-MIERLO - Een gastheer bij het Anna Ziekenhuis, een van de drijvende krachten achter Wikipedia en de oprichter van de stichting die het dorpshuis in Nederwetten beheert. De eerste twee wonen in Geldrop. De laatste in Mierlo. Woensdag werden de drie mannen Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vorig jaar vielen in deze gemeente drie vrouwen en vier mannen deze eer te beurt.