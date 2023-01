LIVE | Luuk de Jong mist penalty en verlaat het veld na botsing

MET VIDEO Beeld Gerard Philips bezorgt kunstenaar kopzorgen, maar buste heeft inmiddels al een mond

EINDHOVEN - ‘Meneer Frits’ staat op de Markt in Eindhoven, het standbeeld van Anton Philips staat bij het station. Nu krijgt Gerard, de grondlegger van het Philips-concern, ook een standbeeld. Op een scheepswerf in Millingen gaat de bouw van de ‘grote vriendelijke Gerard’ niet zonder slag of stoot. ,,Ik heb er slapeloze nachten van.”

13:40