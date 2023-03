LIVE | Oliedomme handsbal en benutte penalty helpen PSV weer in het zadel tegen Cambuur

Brieven naar verkeerde adres: Eindhoven meldt datalek alsnog bij privacy­waak­hond

EINDHOVEN - De fout waardoor mogelijk tientallen Eindhovenaren een brief van de gemeente kregen die niet voor hen bedoeld was, is vrijdag alsnog als datalek gemeld aan privacywaakhond AP. Omdat het privacyrisico in eerste instantie als ‘beperkt’ werd beoordeeld, was dat nog niet gedaan.