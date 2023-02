LIVE | PSV gaat door snelle goal met een voorsprong rusten tegen Feyenoord

Man (66) wint hoogste pokerjack­pot ooit in Holland Casino in Eindhoven: 535.957 euro

EINDHOVEN - Een 66-jarige man en zijn vrouw hebben vrijdagavond 535.957 euro gewonnen bij een potje poker in het Holland Casino in Eindhoven. Dat is de grootste pokerjackpot die ooit is gevallen bij de kansspelketen.

4 februari