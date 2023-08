LIVE | PSV moet tegen Sturm Graz eerst stap richting Champions League zetten

PSV moet vanavond (20.30 uur) een eerste stap richting de groepsfase van de Champions League zetten. In de derde voorronde treft het in Eindhoven de Oostenrijkse club Sturm Graz. Boekt PSV na de winst van de Johan Cruijff Schaal het tweede succes in een paar dagen? Volg de wedstrijd hier live!