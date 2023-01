LIVE | Veerman en De Jong terug in de basis bij PSV in duel met Go Ahead Eagles

LIVE | GA Eagles op jacht naar stunt tegen moeizaam draaiend PSV

Minder dan drie dagen na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-4) krijgt Go Ahead Eagles in de eredivisie alweer te maken met een topploeg. Alhoewel het bij de tegenstander van zaterdag, PSV, allesbehalve soepeltjes loopt de laatste weken. Een punt of meer in Eindhoven zou voor GA Eagles nog steeds een boven verwachting goed resultaat zijn. De aftrap is zaterdag al om 16.30 uur.

15:00