Loetjes biefstuk is lekker, de saus doet aan ons oma denken

Over de Tong Turkse gerechten van Hanedan zijn gul, gekruid en smakelijk

Kebab, Turks fruit en baklava heeft iedereen wel eens geproefd. Deze gerechten zien we ook op de kaart van restaurant Hanedan in Eindhoven. Voegen de gebroeders Sinan en Suleyman Aydin daar nog iets aan toe? We gaan het proeven.

5 januari