Losgaan in het ‘rockhok’ van de school: Augustinianum viert twintig jaar Augpop

EINDHOVEN - Dromen komen uit voor de deelnemers aan Augpop, de muzikale hotspot voor leerlingen van het Augustinianum in Eindhoven. In het rockhok van de school spelen ze samen hun favoriete muziek en elk jaar mogen ze optreden in café Wilhelmina. Augpop viert 2 juli zijn twintigjarig jubileum.

In het muziekbastion van het Augustinianum speelt een schoolband het strijdlied Bella ciao, vooral bekend uit de Netflix-serie Casa de papel. In de ruimte ernaast praten leerlingen over hun favorieten, zoals soul/funk-muzikant Stevie Wonder en de Britse rockgroep Muse. Op de middelbare school komt al sinds begin deze eeuw een groot deel van de popgeschiedenis voorbij tijdens de workshops van muzikant Rik Polman.

Plezier staat voorop

Het initiatief heet Augpop en startte begin deze eeuw. In het hok vol instrumenten spelen schoolbands liedjes die ze zelf uitkiezen. Plezier staat voorop. ,,We bekijken hoe we de nummers kunnen spelen op de manier die we zelf leuk vinden. Het gaat niet om de puur technische kant van de muziek”, zeggen de leden van de zevenkoppige groep Blueband eensgezind.

Ze spelen behalve songs van Stevie Wonder en Muse ook nummers uit het oeuvre van onder anderen Amy Winehouse en Of Monsters and Men. ,,We doen echt wat we zelf willen. Rik zegt hoe we het moeten doen en niet wát we moeten doen.”

Quote Als je op je twaalfde live optreedt op een podium heeft dat impact Rik Polman, Initiatiefnemer van Augpop

Begeleider Rik Polman is een ervaren muzikant. Hij speelt onder meer in Bots en coverband Betty Blue. Na een succesvolle muziekworkshop op school, kreeg hij de vraag of hij permanent met muzikale leerlingen aan de slag wilde. ,,Ik mocht na schooltijd beginnen als zzp’er.”

Een live-optreden heeft veel impact

Met Koos Cornelissen van café Wilhelmina regelde hij dat de bands van de school één keer per jaar op diens podium mochten optreden. ,,Dat was booming vanaf de eerste jaargang. We hadden al snel 32 bandjes, die verdeeld over twee avonden in Wilhelmina optraden. Als je op je twaalfde op een podium staat, heeft dat impact. We draaien een keer proef op school en daarna staan de bands in Wilhelmina. Van zo’n optreden word je als persoon een stuk steviger.”

Voor de verbouwing van de school voor havo, gymnasium en atheneum huisde Augpop in drie fietsenkelders. ,,We hadden structureel dertig bands. De leerlingen kregen de sleutel van het oefenruimte. ,,’Mits de ruimte er na afloop net zo uitziet als toen je erin ging’, zei ik altijd. De bandjes pakten om beurten een uurtje. Het is altijd fantastisch gegaan.” Sinds de verbouwing huist Augpop in een fraaie, geïsoleerde studio.

Samen met collega Ruud van Bree gaat Polman bij het begin van het schooljaar de brugklassen langs. ,,Dan vertellen we ons verhaal. We komen altijd wel leerlingen tegen die al een instrument bespelen, bijvoorbeeld piano of gitaar. Maar dat is geen verplichting.”

Luiken bij de leerlingen openzetten

Augpop heeft nu zo’n 15 bands. Leerlingen met talent belanden regelmatig in de lokale muziekscene, maar Augpop is geen jeugdopleiding voor popmusici. ,,Ik ben geen talentscout, ik wil de luiken bij de leerlingen openzetten.”, zegt Polman. Leerlingen mogen ook eigen werk spelen. ,,In de periode tussen 2004 en 2008 had ik een lichting scholieren die zelf nummers schreven. Dat zijn mijn ambassadeurs.”

Voormalige Augpoppers spelen zaterdag 2 juli tijdens de jubileumshow in café Wilhelmina. Op het podium staan onder anderen singer-songwriters Iris Penning en Whiff alias Dries van Elten. De reguliere editie van Augpop met bands van de school is donderdag 23 mei. Beide shows beginnen om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Polman hoopt dat de Augpop-traditie nog lang wordt voortgezet. ,,Ik ben 65, het zou mooi zijn als Augpop doorgaat nadat ik ben gestopt. Mijn opvolger moet wel iemand zijn die actief muziek maakt. Augpop zit in het DNA van deze school.”