‘LPF-toestanden’ bij LPF in Eindhoven: alle commissieleden stappen op

EINDHOVEN - De bestuurder die eind mei drie jonge fietsers aanreed in Eindhoven, reed met zo’n 100 kilometer per uur over de rondweg. Bij het ongeluk raakte een toen 18-jarige jongen zwaargewond. Het slachtoffer kan zich niets meer herinneren van het ongeluk. Hij liep een klaplong, een gebroken rib, een hoofdwond en een gekneusde enkel op.

10 oktober