Lunet neemt na protest extra tijd voor besluit over zwembaden; ook zorgen over werkdruk personeel

Eindho­venaar Ben Gall zag overal kansen en leeft nu als een kasteel­heer in zijn Mexicaanse afvalpa­leis

SAN MIGUEL DE ALLENDE – Ben Gall heeft het goed voor elkaar. De Eindhovenaar woont met partner Margaret in een opvallend paleis vlakbij het sprookjesachtige centrum van het Mexicaanse en zonovergoten San Miguel de Allende. Zijn huis springt niet alleen in het oog door de haast kitscherige kantelen. Wat het echt bijzonder maakt, is dat het voor de helft uit afval bestaat.

6 juni