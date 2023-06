Luxaflex gaat dicht in Eindhoven: beruchte nieuwe eigenaar verplaatst productie naar Oost-Europa

Platte seks en carnaval voor dummies: tentjes op De Parade in Eindhoven lopen vol

EINDHOVEN - Theaterfestival De Parade lijkt definitief geland in Brabant. De tentjes in Eindhoven lopen - in tegenstelling tot vorig jaar - wél vol deze week, het publiek is enthousiast. Maar dat heeft ook met het aanbod te maken. Alleen Rundfunk al biedt de garantie voor een half uur schaterlachen.