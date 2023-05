Maker Philips-tv’s in zee met FC Barcelona: niet Philips maar Eindhovense vinding ‘Ambilight’ op voetbalshirts

Een tattoo in de vrieskou en een ontmoeting met een ‘vriend’: fans over hun band met Bruce Spring­steen

EINDHOVEN - Hij logeerde hier in hotels, at er in restaurants en zong zelfs een nootje mee bij een optreden van wat muzikanten. Superster Bruce Springsteen hoort dus een beetje bij Eindhoven. Het ED sprak met fans over hun ontmoetingen met The Boss die weer in Nederland is.