Man (21) uit Eindhoven na maanden aangehouden voor zedendelict in centrum na tip

EINDHOVEN - Een 21-jarige man uit Eindhoven is aangehouden voor een zedendelict in de binnenstad, waarvan een vrouw net voor de zomer het slachtoffer werd.

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni zou de man rond 02.25 uur in de Rechtestraat - midden in het Eindhovense winkelgebied - de vrouw slachtoffer hebben gemaakt. Dat gebeurde tussen de Blokker en Aktiesport. De politie wil niet kwijt wat de man heeft gedaan, alleen dat het om een zedendelict gaat.

Midden in het winkelgebied

Volgens informatie die de politie half juli deelde, kwamen de vrouw en de dader - die elkaar niet kenden - allebei uit de richting van het Stratumseind. In de winkelstraat - waar rond dat tijdstip vaak nog best veel uitgaanspubliek op straat is - sloeg de man toe. Het duurde volgens het politieoverzicht niet langer dan een minuut.

De verdachte vluchtte daarna richting de Markt en kwam minuten later weer in beeld in de buurt van het 18 Septemberplein. De man werd nog gezien toen hij richting de Kruisstraattunnel liep, daar liep het eerste spoor dood.

Aanhouding na ‘veelbelovende tip’

Het politie-onderzoek vond grotendeels in stilte plaats. Half juli deelde de politie pas een eerste bericht over het misdrijf. Toen werd niet alleen de route van de man maar ook een foto getoond. Daarop staat een man met kort haar en een baardje, in rood shirt en geel-oranje broek met opvallende zakken op de bovenbenen.

De politie kreeg vorige week een ‘veelbelovende tip'. Die leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 21-jarige Eindhovense verdachte.