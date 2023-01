Man (37) twee weken na gewapende overval op Kruidvat in Eindhoven aangehouden

Katja (27) en Dorus (27) bouwen eigen tiny house in Eindhoven: ‘Ons nieuwe huis is niet groter dan nodig is’

EINDHOVEN - 37 vierkante meter voor een huis lijkt klein. Maar niet voor Katja Heidweiller en Dorus van Dinther. ,,Het is niet groter dan nodig is”, zegt hij over het tiny house dat ze bouwen op Buurtschap Te Veld in Eindhoven.

2 januari