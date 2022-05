Man in arm gestoken tijdens vechtpartij in centrum Eindhoven, twee verdachten opgepakt

Les misérables in september 2023 te zien in het Parkthea­ter

EINDHOVEN - Wie kent de klassiekers zoals ‘mijn droom' en ‘hoor het zingen op de straat’ nu niet? De musical Les Misérables keert na jaren weer terug op het Nederlandse toneel, óók in Brabant. De musical is in september 2023 te zien in het Parktheater in Eindhoven.

