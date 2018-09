Man in auto geliquideerd in Eindhoven, vermeende dader rent weg

De man zat in een auto toen de liquidatie plaatsvond. Hij is drie keer geraakt. Volgens buurtbewoners had het slachtoffer een Noord-Afrikaans uiterlijk. De ruit aan de passagierskant ligt aan diggelen.



De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Maar de traumaheli hoefde niet te landen, omdat de man al dood was verklaard. Een politiehelikopter vloog boven de wijk op zoek naar de dader, die was gevlucht.



Het gaat waarschijnlijk om een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk, hij is klein, gezet en heeft zwart/grijs haar en een snor. Hij wordt tussen de 50 en 53 jaar geschat.



De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld. Ze heeft een vermoeden wie het slachtoffer is, maar moet dit formeel nog vaststellen. Over de precieze toedracht van de schietpartij is nog niks bekend. De politie spreekt met getuigen. De recherche is bezig met onderzoek.