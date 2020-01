Man met vuurwapen berooft duo van Audi A3 in Eindhoven

Meerdere inbraken in Eindhoven en Helmond mogelijk opgelost: huis aangetrof­fen vol met tv's en computers

14:36 EINDHOVEN - De politie zegt vier inbraken in Eindhoven en Helmond mogelijk opgelost te hebben nadat zaterdagavond in Eindhoven drie mannen zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Eindhoven en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.