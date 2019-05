Man overleden na val van dak woning in Eindhoven

Oud-directeur theater Het Klein in Eindhoven overleden

18 mei EINDHOVEN - Ze zwaaide jarenlang de scepter over Theater Het Klein in Eindhoven, dat in 2005 vanwege het stoppen van subsidie dicht ging. Voormalig directeur Halina Witek is naar nu bekend is geworden onlangs overleden. Ze werd afgelopen dinsdag begraven.