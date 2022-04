Man rijdt zonder rijbewijs op gestolen scooter en komt in botsing met politie in Eindhoven

Film en theater­stuk over Eindhoven­se broertjes Hornemann: ‘Naar huis... nee, ze werden vermoord’

EINDHOVEN - Woensdag 20 april is het 77 jaar geleden dat de Eindhovense broertjes Edo en Lex Hornemann in Hamburg werden vermoord. Hun verhaal komt aan bod in een film en in een theatervoorstelling.

