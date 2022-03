Man vlucht voor politie en wordt gepakt door politiehond in Eindhoven, aangehouden voor diefstal en heling

Zelfs Stevie Wonder is fan van Eindhoven­se start-up die blinden smartphone laat bedienen

EINDHOVEN - Hoe bedien je als blinde of slechtziende een smartphone? Met een speciale braillecontroller als het aan de Eindhovense start-up Hable ligt. En als dan zelfs Stevie Wonder, de bekendste blinde artiest ter wereld er mee wegloopt, lijkt een succes in de maak.

23 maart