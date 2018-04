Man wint 2,7 miljoen euro in Holland Casino Eindhoven

Vijf verdachten aangehou­den na inbraakpo­ging in Eindhoven­se woning met hennepkwe­ke­rij

12:46 EINDHOVEN – De politie heeft in de nacht van zondag op maandag vijf personen aangehouden in Eindhoven. Vier van hen werden opgepakt in de buurt van de Rielseweg, nadat ze in deze straat een inbraakpoging deden bij een woning waarin een hennepkwekerij gevestigd zat. De vijfde verdachte bevond zich in dit pand en werd hier opgepakt.