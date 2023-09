Margriet runt bijna veertig jaar een kroeg op Stratumseind en had nog nooit een portier nodig

PS­V-verrassing Isaac Babadi over zinderende zomer: ‘Ik had een brok in de keel’

Hij stond vorige week bij PSV op de bank te springen, toen zijn ploeggenoot en concurrent Ismael Saibari de hoofdrol pakte in de Champions League pakte. ,,Dit heb ik voor hem gewenst”, zei Isaac Babadi, die alleen maar trots was op zijn ploeggenoot. Jaloezie? Geen seconde. In gesprek met de eerdere revelatie van PSV, die bijna de ideale ploeggenoot lijkt.