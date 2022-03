Mario Jacobs informateur in Eindhoven. Oud-wethouder van Tilburg gaat in gesprek met alle partijen

Ineke Maas-Ver­bei (1942 – 2022) begeleidde 108 vakantiewe­ken voor De Zonnebloem

Ze begon als onderwijzeres op een lagere school in Breda en koos later voor het speciaal onderwijs. Studeerde sociale pedagogiek, maar Ineke Maas-Verbei uit Leende heeft uiteindelijk haar levensvervulling gevonden in de aandacht voor zieken en ouderen. Meer dan dertig jaar was ze actief bij de afdeling Eindhoven van De Zonnebloem. Als vrijwilligster bezocht ze hen thuis, later coördineerde ze de inzet van vrijwilligers en uiteindelijk werd ze afdelingsvoorzitter.

22 maart