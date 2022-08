Max Bakers van Bakers Zitten & Wonen: ‘Ondernemen zit in ons bloed’

Bakers is de vierde generatie die de zaak 30 jaar geleden overnam. Samen met vrouw Gaby runt hij de zaak in de Kruisstraat die in 2018 honderd jaar bestond. Bakers overgrootmoeder Anna Bakers-Verhoeven begon in 1918 met de zaak die toen nog BaVo (Bakers-Verhoeven) heette. Er werd vooral textiel verkocht in de zaak. Haar zoon, Cor Bakers begon op jonge leeftijd ook met het werken in de zaak. „Maar, mijn opa Bakers had helemaal niets met textiel, vertelt Bakers lachend. Opa begon met de verkoop van meubels en bedden en dat was een succes.”

In de jaren 80 namen de ouders van Max Bakers, Kees en Yvonne Bakers het bedrijf over en specialiseerden zich in zitmeubelen. De naam werd toen gewijzigd naar Bakers Zit Meubelen. Door gezondheidsproblemen van Kees Bakers trok hij zich terug uit de zaak, maar hij was altijd op de achtergrond aanwezig als steun en toeverlaat van zijn vrouw Yvonne die de zaak voortzette samen met haar moeder. Bakers: „Mijn ouders hebben elkaar op een toevallige manier leren kennen. Bij een officiële opening na een verbouwing kwam er een meneer die bij het ministerie in Den Haag werkte de zaak heropenen. Die meneer werd later mijn andere opa, want door dit contact leerden mijn ouders elkaar kennen.”

Familiegevoel

Bakers: „We zijn een echt familiebedrijf en we kunnen ook trots zijn op onze hechte club medewerkers. Zij maken het familiegevoel compleet. Ondernemen zit in ons bloed, het fijne van zelfstandig ondernemer zijn is dat je snel kunt schakelen als het moet en zelf je eigen keuzes kunt maken zonder daar verantwoording voor te hoeven af te leggen. De moeilijke kant is dat je je overal verantwoordelijk voor voelt en er soms dag en nacht mee bezig bent.”

Inmiddels staat de vijfde generatie, zoon Quint klaar. Op zaterdag helpt hij al met het bezorgen van meubels. En hij is druk bezig met een opleiding ondernemerschap en retail management aan de Avans in Breda. Bakers: „Het zou toch mooi zijn, maar hij moet er 100 procent van overtuigd zijn om de zaak over te nemen. Ik kan mijzelf nog goed herinneren hoe trots mijn opa en vader waren. Opa bij de overname en start van Bakers zitmeubelen en mijn vader bij het honderdjarig jubileum. Die glinstering in de ogen van hen beide dat blijft iets wat mij echt is bijgebleven. Maar als Quint voor iets anders zou kiezen, jammer maar ook zeker meer dan goed. Trots ben ik toch wel op hem en ook op mijn andere kinderen Kiki en Axel. Die hebben beide al andere keuzes gemaakt, waar ik volledig achter sta.”