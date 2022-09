Mazzeltje voor huurster Tineke en 1199 anderen: geen huurverhoging voor isolatie oude huizen Eindhoven en Geldrop

Burendag in Eindhoven, ruim honderd initiatie­ven om elkaar beter te leren kennen

EINDHOVEN - Het is de zestiende editie van Burendag in Nederland op zaterdag 24 september. Een traditie die ieder jaar plaatsvindt in het vierde weekend van september. Aan het initiatief van koffiemaker Douwe Egberts en het Oranje Fonds doen inmiddels honderdduizenden buren mee.

22 september