Mediacollege Diederik Jekel in Evoluon

Herinrich­ting Amazonen­laan en Damocle­slaan in Eindhoven duurt tot medio mei

EINDHOVEN - De grootscheepse herinrichting van de Damocleslaan en de Amazonenlaan in Woensel is deze week van start gegaan. De Amazonenlaan is vanaf de Orpheuslaan tot aan de Aeneaslaan aan één zijde afgesloten in verband met de werkzaamheden.