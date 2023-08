Meelallen met een (tegenwoordig iets té?) sexy wereldhit op Reggae Sundance

PSV heeft nieuweling Tillman binnen en wil nog meer nieuwe spelers

PSV begroette op de dag na het treffen met Sturm Graz de 21-jarige Malik Tillman als nieuweling bij de club. Woensdag om 12.30 meldde hij zich voor de medische keuring in Eindhoven, die rond 15.00 was afgelopen. Zijn huurdeal is kogeltje rond en Tillman wordt woensdagavond of donderdag gepresenteerd. PSV huurt hem voor een seizoen van Bayern München, met een optie tot koop voor pakweg 15 miljoen euro.