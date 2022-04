Meer activiteiten op het Gerretsonplein voor gezelligheid en verbinding

Van den Biggelaar, eigenaar van kapsalon Her His Hair The Experience, was nog maar net open begin dit jaar, of de eerste klanten vroegen al wanneer de activiteiten zouden beginnen. ,,Het is toch weer even wennen, dat er weer wat georganiseerd kan worden. Maar juist door de positieve reacties krijg je weer zin om op te starten. Ik heb mijn clubje weer gebeld en iedereen staat ‘aan’”, vertelt Van den Biggelaar.

Quote Het is een mooi plein in echt leuke, sociale wijk Kelly van den Biggelaar, Initiatiefnemer activiteiten op het Gerretsonplein

Zes jaar zit ze inmiddels met haar kapsalon op het Gerretsonplein in de Eindhovense wijk Prinsejagt. Het bevalt Van den Biggelaar goed. ,,Het is een mooi plein in een echt leuke, sociale wijk.”

In het verleden was er nog weleens overlast van bewoners van de flat op het plein. De leegstand van winkelpanden deed de buurt ook geen goed. Maar het plein krabbelt langzaam maar zeker op, de meeste panden zijn bezet.

Meer leven in de brouwerij

,,Ik hoorde van klanten dat hier maar weinig te beleven was. Tijd voor meer leven in de brouwerij, de buurt samenbrengen en regelmatig iets leuks organiseren.” Ondernemend als Van den Biggelaar is, is ze begonnen met workshops in haar kapsalon om meer aansluiting met de wijk te krijgen. Een workshop vlechten of een VIP-dag met loterij.

Stapje voor stapje komt daar meer bij. Al vier jaar op een rij regelt ze de festiviteiten tijdens de Marathon Eindhoven, die voor de deur voorbijkomt. Nu staat voor dit jaar op de planning: Koningsdag (27 april), een kindermiddag (12 juni), ‘Tropical Sunday’ (11 september), de marathon (9 oktober) en een kerstmarkt (11 december).

Samenwerking met wijkteam en buurtcentrum

De Sopa Soepkar, foodtrucks, de ballonnenman en een schminkstand zijn ieder jaar terug te vinden bij het feest tijdens de marathon. Samen met die uitbaters gaat de kapsaloneigenaar ook de nieuwe activiteiten opzetten. Alle initiatieven gebeuren in goed overleg met het wijkteam van Prinsejagt en buurtcentrum De Hoeksteen. Van den Biggelaar: ,,We kijken naar de datum en wat voor evenementen we organiseren. We werken goed samen. En dit wordt steeds uitgebreider, omdat er zoveel goede geluiden vanuit de wijk komen.”

Nu is al duidelijk dat tijdens de kindermiddag een stoepkrijtwedstijd wordt gehouden. Op Tropical Sunday is er een salsadansworkshop in tropische sferen.

Rommelmarkt en kinderactiviteiten

Voor het programma van Koningsdag wordt heel het plein in oranjestemming gebracht. De aftrap is om 10.00 uur. Naast de eettentjes, ballonnenman, een springkussen en schminken kunnen belangstellenden een kraam huren voor de rommelmarkt of aanschuiven op een kleedje om spulletjes te verkopen. Kinderen kunnen hun fietsen versieren en er is een loterij. Het programma loopt tot 17.00 uur.