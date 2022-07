Meer dan 200 jaar oude boom in ’t Wasven overleeft brand niet, vuur werd mogelijk aangestoken

Ebusco trekt in 2023 in Renault-fa­briek in Frankrijk; Deurnese busfabri­kant investeert 10 miljoen

DEURNE - Busfabrikant Ebusco begint een tweede fabriek in Europa. In een motorenfabriek van Renault bij Rouen in Noordwest-Frankrijk betrekt de Deurnese busbouwer eind volgend jaar een hal met een oppervlakte van grofweg drie voetbalvelden.

