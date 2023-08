Meer dan duizend Schotse Rangers-fans al vroeg aan het bier in centrum van Eindhoven: ‘We slaan geen uitwedstrijd over’

Column De voorraad in onze kelder was genoeg voor twee lange oorlogen

Bij het opruimen van een keukenkastje vond ik een plastic pot poedermelk van een huismerk van minstens twee logo’s geleden. De pot was in die zin bijna jeugdsentiment. Ik was nieuwsgierig naar de houdbaarheidsdatum. Die bleek december 2016 af te lopen. Ik twijfelde of ik hem moest weggooien of niet.