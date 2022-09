Meer stageplekken in de operatiekamer door samenwerking Catharina Ziekenhuis en Equipe

Oldtimers Jaap Margry blijft van zijn Panhards houden, al zijn ze hem soms ‘ontrouw’

EINDHOVEN - Natuurlijk heeft een auto van bijna 60 jaar oud weleens wat nukken. Maar de liefde van Jaap Margry voor zijn Panhards is groot. ,,Na al die jaren rijden en vooral sleutelen word je één met de auto. Vergelijk het maar met de band tussen een paard en zijn ruiter. Of met een minnares die je af en toe ontrouw is. Steeds opnieuw vergeef je haar.”

31 augustus