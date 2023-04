Meer woningen gebouwd in de gemeente Eindhoven

Invalkee­per Nieki Verbeek steelt de show bij Oran­je-Rood: ‘Dit was echt heel vet’

Heel veel eenvoudiger is de route naar de play-offs niet geworden, maar na de zege op Amsterdam mogen de hockeymannen van Oranje-Rood nog altijd hopen op het seizoenstoetje van de Tulp Hoofdklasse. Doelman Nieki Verbeek moest noodgedwongen zijn opwachting maken en groeide uit tot de absolute man of the match.