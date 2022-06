Meerdere autobranden in Eindhoven in dezelfde nacht, woningen besmeurd met logo Extinction Rebellion

Lakerveld begrijpt niet waarom nou juist háár auto in brand is gestoken. Nadat de brand was geblust, zag zij het logo op de muur van haar woning staan. ,,Later begreep ik dat het logo van Extinction Rebellion was. Mijn man en ik werken beiden niet voor een grote oliemaatschappij of iets dergelijks. Waarom ze dan ons moesten hebben, is echt een raadsel”, zegt Lakerveld.