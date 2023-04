Meivakantie vlotjes van start op Eindhoven Airport: ‘Je wil geen herhaling van vorig jaar’

Niet alleen studie­vrien­den, maar ook Nederlands beste in escaper­ooms

SON EN BREUGEL - Teamwork, spanning en plezier; voor velen zijn escape rooms een leuk dagje uit. Voor de Breugelse Farah Nasri en zijn vrienden is het meer: het is al vijf jaar hun passie. Ze zijn er zelfs zo goed in dat ze het NK Escape Rooms wonnen. ,,Een leuk excuus om bij elkaar te komen en lol te hebben”, aldus Nasri.